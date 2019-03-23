Adanaspor, Karabükspor Hazırlıklarını Sürdürdü
27 dakika önce
Spor Toto 1.Lig takımlarından Adanaspor, deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto 1.Lig takımlarından Adanaspor
, deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor
maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Yereşen
Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın
nezaretinde gerçekleşen antrenman saat 09.00'da başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 20'şer dakikalık 2 set koşu idmanı yaptı. Antrenman dar alanda yapılan oyunlarla son buldu.
Turuncu-beyazlılar, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:07 Kaynak: İHA
Olivier Giroud, Fenerbahçe'ye Transferine Yeşil Işık Yaktı
Mucize Kurtuluş! Traktörün Altından 36 Saat Sonra Kurtarıldı
Türkiye Mağlubiyeti Sonrası Arnavutluk'un Hocası Panucci Gönderildi
Messi'nin Kabus Gecesi! Hem Yenildiler Hem Sakatlandı