Son Dakika Haberleri: Adanaspor, Karabükspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Adanaspor, Karabükspor Hazırlıklarını Sürdürdü

27 dakika önce

Spor Toto 1.Lig takımlarından Adanaspor, deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adanaspor, Karabükspor Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto 1.Lig takımlarından Adanaspor, deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Eyüp Arın nezaretinde gerçekleşen antrenman saat 09.00'da başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 20'şer dakikalık 2 set koşu idmanı yaptı. Antrenman dar alanda yapılan oyunlarla son buldu.

Turuncu-beyazlılar, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:07 Kaynak: İHA

Sabah, Kardemir Karabükspor, Adanaspor, Spor
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