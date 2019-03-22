Son Dakika Haberleri: Adanaspor, Kardemir Karabükspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Adanaspor, Kardemir Karabükspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

54 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 2 Nisan Salı günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Adanaspor, Kardemir Karabükspor Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 2 Nisan Salı günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlılar, koşu yaparak idmanı tamamladı.

Adanaspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını yarın sabah ve akşam saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:39 Kaynak: AA

Adanaspor, Kardemir Karabükspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Olivier Giroud, Fenerbahçe'ye Transferine Yeşil Işık Yaktı Real Madrid'in Belçikalı Kalecisi Thibaut Courtois: Beni Öldürmek İstiyorlar Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı Taraftarları Kızdıracak Porto Sözleri! Anadolu Efes'in Play-Off Biletleri Satışta
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:33:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adanaspor, Kardemir Karabükspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]