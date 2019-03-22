Adanaspor, Kardemir Karabükspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
54 dakika önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, 2 Nisan Salı günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor
, 2 Nisan Salı günü deplasmanda Kardemir Karabükspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı. Osman Yereşen
Tesisleri'nde teknik direktör Eyüp Arın
yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlılar, koşu yaparak idmanı tamamladı.
Adanaspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını yarın sabah ve akşam saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:39 Kaynak: AA
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