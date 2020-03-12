Adanaspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Adanaspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 15 Mart Pazar günü sahasında yapacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Adanaspor, Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 15 Mart Pazar günü sahasında yapacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan idaresinde antrenman yaptı.

Isınma hareketleri ve ardından yapılan koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü.

Futbolcuların dar alanda pas çalışması ve yarı sahada çift kale maçıyla antrenman tamamlandı.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren çalışmaya, sakatlıkları süren Mehmet Sedef, Savaş Polat ve Mbilla Etame katılmadı.

Adanaspor ile Keçiörengücü, 15 Mart Pazar günü saat 16.30'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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