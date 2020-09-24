Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül: "Hedefimiz şampiyonluk" - Son Dakika

Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül: "Hedefimiz şampiyonluk"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kulüp başkanı Bayram Akgül, "Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah istediğimiz hedef doğrultusunda bu sezonu geçirir, ligi istediğimiz yerde bitiririz." dedi.

Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül:

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kulüp başkanı Bayram Akgül, "Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah istediğimiz hedef doğrultusunda bu sezonu geçirir, ligi istediğimiz yerde bitiririz." dedi.

Akgül, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesini ziyaret edip, Başkan Kurtul Çakın ile görüştü.

Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Akgül, teknik ekibin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Takıma 1-2 oyuncu daha transfer etmeyi planladıklarını aktaran Akgül, "İnşallah eksiklikleri gidereceğiz. Giderince sizlerle paylaşacağız. Geçen sene sağlık problemlerini çok ciddi yaşadık. Bu sene kadroyu biraz geniş tutuyoruz. İnşallah bir daha aynısını yaşamayız." diye konuştu.

Akgül, teknik direktör Fatih Akyel ile lisans sorunu nedeniyle yolları ayırdıklarını belirterek, "Fatih hoca lisans problemini çözerse ona her zaman kapımız açık." dedi.

Akyel'in ardından göreve getirilen teknik direktör Yunus Murat Ceylan'ın futbolculuk döneminde Adanaspor ile iki şampiyonluk yaşadığını anımsatan Akgül, "Gençlerin önünü açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bağlamda da ortak fikirlerimiz olduğu için Yunus'un iyi işler yapacağını, ileride Türk futboluna çok ciddi yerlerde hizmet edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Adanaspor'un geçen sezonu kötü bir yerde tamamladığının altını çizen Akgül, şunları kaydetti:

"Maalesef küme düştük ama pandemi nedeniyle ligden düşmenin kaldırılmasıyla ligde kaldık. Bu sene, geçen sene yaptığımız hataları yapmayacağımız. Aslında yapmamız gereken hatalardı. Kendimizi eleştirdiğimiz dönemler var. Geçen sene başarısız olduk, bunun birçok sebebi var. Bireysel anlamda konuşursak yanlış olur. Hedefimiz her sene şampiyonluk. İnşallah istediğimiz hedef doğrultusunda bu sezonu geçirir, ligi istediğimiz yerde bitiririz."

Ziyaret sonunda TSYD Adana Şube Başkanı Çakın, Akgül'e plaket ve hediye sundu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu, Bayram Akgül, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül: 'Hedefimiz şampiyonluk' - Son Dakika Spor

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