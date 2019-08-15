Son Dakika Haberleri: Adanaspor lige iyi başlamak istiyor
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Adanaspor lige iyi başlamak istiyor

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, ligin ilk haftasında oynayacakları Akhisarspor maçında iyi bir mücadele ortaya koyarak, lige iyi başlamak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, ligin ilk haftasında oynayacakları Akhisarspor maçında iyi bir mücadele ortaya koyarak, lige iyi başlamak istediklerini söyledi.
Eriş, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, bu yıl farklı bir oluşum içinde olduklarını ifade ederek, seyir zevki yüksek takımlardan biri olmak istediklerini belirtti.
Ligin ilk maçını Akhisarspor ile yapacaklarını hatırlatan Eriş, "Akhisarspor bildiğinizi gibi geçen yıl Süper Lig'den düşen bir takım. Elinde mevcut kadrosunun birçoğunu koruyan, yaptığı takviyelerle de tabiri caizse 'taş' gibi bir takım." dedi.
Akhisarspor'un en son oynadığı Galatasaray müsabakasında çok başarılı bir performans ortaya koyduğunu aktaran Eriş, her maçın farklı atmosferi olduğunu kaydetti.
Eriş, lige iyi başlamak istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Ben özellikle son 2 yıldır aşağı liglerde çalışan birisi olarak, aşağıya indikçe işlerin ne kadar zorlaştığını, aşağıda futbolun oynanmadığını, lig düştükçe kalitenin çok azaldığını bir kez daha ifade etmek isteyen birisiyim. Karşısında Galatasaray vardı ve Galatasaray'ın oyunsal anlamda da alan savunmasına yönelik bir oyunu sizi bazen çok rahat oynamaya itebilir. Ama biz korakor mücadeleyi ön planda tutacak bir takımız. Yani yakın temas oyununun olduğu bir oyun oynamayı hedefliyoruz. Rakibinden uzak, rakibin rahat oynamasına izin veren bir takım olmak istemiyoruz. Hem içeride hem dışarıda. Akhisarspor maçıyla lige başlayacak olmamız kimilerince dezavantaj kimilerince avantaj ama bizi ilgilendiren tek şey sahanın içinde verilecek mücadele. Onun dışında hiçbir şey bizi çok fazla ilgilendirmiyor."
Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:03 Kaynak: AA
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