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Adanaspor, Mehmet Sedef'i kadrosuna kattı
6 saat önce
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, defans oyuncusu Mehmet Sedef'i transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:42 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, defans oyuncusu Mehmet Sedef'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, son olarak Ümraniyespor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Mehmet Sedef, takımla çalışmalara katılacak.
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