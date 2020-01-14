Adanaspor, Mehmet Sedef'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, defans oyuncusu Mehmet Sedef'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, son olarak Ümraniyespor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Mehmet Sedef, takımla çalışmalara katılacak.