Adanaspor, Mehmet Sedef'i kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor, Mehmet Sedef'i kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Adanaspor, Mehmet Sedef'i kadrosuna kattı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, defans oyuncusu Mehmet Sedef'i transfer etti.

Adanaspor, Mehmet Sedef'i kadrosuna kattı, System.String[]

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, defans oyuncusu Mehmet Sedef'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, son olarak Ümraniyespor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Mehmet Sedef, takımla çalışmalara katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Sedef, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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