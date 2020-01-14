Adanaspor, Mehmet Sedef'i kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor, Mehmet Sedef'i kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Adanaspor, Mehmet Sedef'i kadrosuna kattı

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, son olarak Ümraniyespor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Adanaspor, Mehmet Sedef'i kadrosuna kattı, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, son olarak Ümraniyespor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.


Mehmet Sedef, takımla çalışmalara katılacak.

Mehmet Sedef, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:25 
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