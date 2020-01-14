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Adanaspor, Mehmet Sedef'i kadrosuna kattı
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, son olarak Ümraniyespor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, son olarak Ümraniyespor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Mehmet Sedef, takımla çalışmalara katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:25
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