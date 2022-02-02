Üye Girişi
Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti

02.02.2022 15:01

Adanaspor, Spor Toto 1 Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Nasadoge Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor, Spor Toto 1 Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü deplasmanda Nasadoge Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu beyazlılar, Çatalan Tesisleri'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Düz koşuyla başlayan antrenman, taktik ve şut çalışmasıyla son buldu.

Ahmethan Köse takımdan ayrı düz koşu yaptı, yeni transfer Jordon Ibe ise fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.

Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti
Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti
Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti
Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti

YORUMLAR
500

Sait Karafırtınalar, Spor Toto, Adanaspor, Pazar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:12 Süper Lig tarihinin en fazla gol atan futbolcusu unvanına sahip! Gomis yeniden Galatasaray formasını giydi
16:07 Üniversite öğrencisinin cesedi kıyıya vurdu!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi, Osman Kavala'yla ilgili ihlal prosedürü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama!
15:42 Annemizi Saklarken dizisinde bu akşam neler olacak? Handan'ın peri masalı son mu bulacak?
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:24:54. #1.12#
SON DAKİKA: Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement