Adanaspor, Menemenspor'u yenip milli maç arasına moralli girmek istiyor - Son Dakika

Adanaspor, Menemenspor'u yenip milli maç arasına moralli girmek istiyor

06.11.2020 11:30

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktör Yunus Murat Ceylan, yarın sahalarında yapacakları Menemenspor maçını kazanıp, sonrasında lige verilecek milli maç arasına keyifli girmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktör Yunus Murat Ceylan, yarın sahalarında yapacakları Menemenspor maçını kazanıp, sonrasında lige verilecek milli maç arasına keyifli girmek istediklerini söyledi.

Giresunspor ve Tuzlaspor mağlubiyetlerinin ardından geçen hafta Balıkesirspor'u 3-0 yenerek moral bulan turuncu-beyazlılar, Menemenspor karşısında da 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

Akdeniz ekibi, yarın saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı İzmir temsilcisini mağlup ederek, sonrasında lige verilecek milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Yunus Murat Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de TFF 1. Lig'de gidebilecekleri en üst seviyeye kadar gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 2-1 yendikleri 68 Aksaray Belediyespor karşısında oyuncularının performansını beğenmediğini ifade eden Ceylan, "30 kişilik bir kadromuz var. İki tarafa da yetişebilecek durumdayız. Bazı oyuncularımızın eksiklerini giderebilmek açısından kupa bizim için bir fırsat. Onu ikinci planda görmüyoruz, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.

"Kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Ceylan, rakipleri Menemenspor'da 30 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla ilgili, şöyle konuştu:

"Maçı bir tarafa bırakalım, insani bir durum var. Menemenspor'da bu hastalığa yakalanan herkese geçmiş olsun. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rakibimiz böyle bir belayla uğraşıyor ama maç oynanacak. Bizim de düşebileceğimiz en büyük hata, 'rakipte çok eksik var' dersek hazırlığımızı doğru yapamayız. Hazırlığımızı doğru yapamazsak, doğru sonuç alamayız. Önemli bir müsabaka. Milli maç arasına keyifli, enerji gücü yüksek girmek istiyoruz çünkü o arayı iyi değerlendirmemiz lazım. Arada yapacağımız antrenmanlar bir önceki milli maç arasında olduğu gibi kamp şeklinde geçecek. Yakaladığımız keyif ve moralin hem süresini hem serisini uzatmak istiyoruz. Önemli bir müsabaka, biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Yola daha emin adımlarla devam etmek istiyoruz."

Her maça çok iyi hazırlanacaklarını belirten Ceylan, "Adanaspor formasına yakışır mücadele etmek ve camiayı mutlu etmek için iyi niyetle, elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi çalışacağız, iyi hazırlanacağız. Sonuçlar bize ne getirecek ne götürecek süreç onu gösterecek. Önümüzdeki maçlarda alacağımız puanlar bizi yukarıda daha önemli hedeflere taşıyabilir. Garanti edebileceğim şey, en doğru şekilde çalışacağız ve sonuçlarına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Adanaspor, Menemenspor'u yenip milli maç arasına moralli girmek istiyor
Adanaspor, Menemenspor'u yenip milli maç arasına moralli girmek istiyor
Adanaspor, Menemenspor'u yenip milli maç arasına moralli girmek istiyor
Adanaspor, Menemenspor'u yenip milli maç arasına moralli girmek istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Teknik Direktör, Adanaspor, Milli Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor, Menemenspor'u yenip milli maç arasına moralli girmek istiyor - Son Dakika Spor


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