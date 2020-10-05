Adanaspor, Muhammet Ömer Çakı'yı kadrosuna kattı
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Muhammet Ömer Çakı'yı renklerine bağladı.
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, Muhammet Ömer Çakı'yı renklerine bağladı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımında forma giyen ve sol bek mevkisinde oynayan Muhammet Ömer Çakı'nın kadroya dahil edildiği belirtildi.
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