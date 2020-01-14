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Adanaspor, Senegalli futbolcu Amidou Diop'u transfer etti
6 saat önce
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Senegalli orta saha oyuncusu Amidou Diop'u renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:18 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Senegalli orta saha oyuncusu Amidou Diop'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Diop, takımla çalışmalara katılacak.
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