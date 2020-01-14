Adanaspor, Senegalli futbolcu Amidou Diop'u transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor, Senegalli futbolcu Amidou Diop'u transfer etti - Son Dakika Spor

Adanaspor, Senegalli futbolcu Amidou Diop'u transfer etti

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adanaspor, Senegalli futbolcu Amidou Diop'u transfer etti, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Diop, takımla çalışmalara katılacak.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:00 
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