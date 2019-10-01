Adanaspor takım halinde savunmaya önem verecek

TFF 1. Lig'in ilk 6 haftasında rakiplerine 9 gol atıp kalesinde 10 gol gören Adanaspor'da teknik direktör Levent Eriş, takım halinde iyi savunma yaparak bu sorunu çözeceklerine inanıyor.

Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Altay ile 3-3 berabere kaldıklarını anımsattı.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak son dakikada rakibin penaltıdan bulduğu golle karşılaşmanın berabere sonuçlandığını ifade eden Eriş, her şeye rağmen seyir zevki açısından güzel bir maç yaptıklarını söyledi.

Sezonun ilk 6 haftasında takımın 9 gol atıp 10 gol yediği aktaran Eriş, "Bir futbol takımı gol yiyorsa, bu sadece savunmadan kaynaklanan hatalardan değildir. Bazı eleştirileri bu anlamda zaman zaman alıyoruz. Savunmanın ağır olduğuyla ilgili ama İngiltere'de de savunmaların fiziki kaliteleri hemen hemen bizim takımlarımızdaki eş değer oyuncularla aynı düzeyde. Fakat gelişmiş futbol ülkelerindeki savunma oyuncuları pozisyon almayı çok iyi başarıyor." ifadelerini kullandı.

Eriş, oyuncuların pozisyon almayı küçük yaşlarda öğrenmesi gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Ağır oyuncular bile olsalar, pozisyon almayı biliyorlar ve takım savunmasını en uçtan başlattıkları için de sorun yaşamıyorlar. Bu sorun, tamamen savunmanın 'ağır' gibi görüntüsünden kaynaklanmıyor. Hem savunmanın önünde oynayan merkezi orta saha oyuncularımızın, hem de hücum bölgesindeki arkadaşlarımızın takım savunmasına destek vermediklerinden dolayı biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bunu gidermemiz için merkezi orta saha oyuncularımızın ve hücum oyuncularımızın savunmaya geçiş alanlarında çok daha kaliteli yakın temas oyununu oynamaları gerekiyor."

"İnşallah güzel günler yakınımızda"

Takımda, "en iyi" olana formayı vermeye çalıştıklarını aktaran Eriş, adalet konusuna çok dikkat ettiklerini, hiçbir oyuncunun hakkını yemeyeceklerini belirtti.

Eriş, hak eden her oyuncunun formayı giyeceğini vurgulayarak "İki aydır tesislerden dışarı çıkmadım. Şu anda çalışmamız gerekiyor. Bu kabuk değişimine hepimizin ayak uydurması gerekiyor. Müthiş bir birliktelik yaşamamız gerekiyor ki taraftarımız bu anlamda bize müthiş destek veriyor, inşallah güzel günler yakınımızda." değerlendirmesinde bulundu.