Adanaspor Tek Golle Kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor
ile Tetiş Yapı Elazığspor
, Şanlıurfa
Gap Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kone'nin 46. dakikada attığı golle Adanaspor 1-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
46. dakikada Adanaspor'da Özkan Taştemur'un pasında Kone düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-0 62. dakikada Lamine kendi oluşturduğu pozisyonda ceza sahası içerisine girerek topa sert vurdu. Kaleci topu son anda kornere çeldi. 76. dakikada Adanaspor'da Hakan Barış ceza sahası içerisinde aldığı topu kaleye gönderdi ama kaleci bir kez daha topu kornere çelmeyi başardı. 82. dakikada Hakan Barış'tan aldığı topla kaleciyi de geçen Adanasporlu Ahmet Dereli
, topu boş kaleye yollayamadı.
---KÜNYE---
Stat: Şanlıurfa Gap Hakemler: Erkan Engin
xx, Orkun Aktaş xx, Cemil Tunç xx Adanaspor: İrfan Can
Eğribayat xx, Göksu Alhas
xx, Veli Kızılkaya
xx, Hakan Barış xx, Ahmet Dereli xx, Onur Akbay
xx, Vasile xx, Kone xxx (Anıl Taşdemir
dk. 71 x), Özkan Taştemur xx, Abdulkadir Özdemir
xx (Doğanay Kılıç
dk. 46 xx), Eren Keleş xx Yedekler: Goran Karacic, Enes Yasin Akyol, Andaç Güleryüz
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan
xx, İdrissa Diarra xx, Onur Alsu xx, Murathan Özen xx (Enes Batın Kaplan dk. 79 x), Lamine Diarra
xx, Hebat Alan xx, İzzet Topatar xx, Salih Polatdemir xx, Kadir Taşoğlu, Ömer Faruk Aydemir
xx, Erhan Çınar
xx (Yusuf Karataş
dk. 89 ?) Yedekler: Ali Karataş
, Eren Çinkılınç, Ahmet Can Aslan
, Ahmet Yeşilbaş, Nusrettin Çiçek Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Gol: Kone (dk. 46) (Adanaspor) Sarı kartlar: Salih Polatdemir, Hebat (Tetiş Yapı Elazığspor), Göksu Alhas, Veli Kızılkaya, Abdulkadir Özdemir (Adanaspor)
(İHA)