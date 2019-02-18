Son Dakika Haberleri: Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'la Yollarını Ayırdı

Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'la Yollarını Ayırdı

41 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Adanaspor, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'la Yollarını Ayırdı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Coşkun Demirbakan ile sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Demirbakan'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Öte yandan Demirbakan da açıklamasında, "Adanaspor Kulübündeki görevimden istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kaldım. Görevde bulunduğum sürede şahsıma inan, güvenen ve destek olan bütün camiaya teşekkür ederim. Gelecek maçlar ve sezonlarda başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:22 Kaynak: AA

Futbol, Adanaspor, Spor
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