Adanaspor Teknik Direktörü Arın: "3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor Teknik Direktörü Arın: '3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım' - Son Dakika Spor

Adanaspor Teknik Direktörü Arın: "3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım"

6 saat önce

TFF 1. Lig'de 17 puanla 16'ncı sırada bulunan Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Mutlaka 3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım. Bunu yapacak oyuncu grubumuz da camiamız da taraftarımız da var. İnşallah bizim aşamayacağımız sorun yok." dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Arın:

TFF 1. Lig'de 17 puanla 16'ncı sırada bulunan Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Mutlaka 3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım. Bunu yapacak oyuncu grubumuz da camiamız da taraftarımız da var. İnşallah bizim aşamayacağımız sorun yok." dedi.

Arın, Osman Yereşen Tesisleri'nde sürdürdükleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıkları öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta derbi maçta Adana Demirspor'a 4-1 yenildiklerini anımsattı.

Maça hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi hazırlandıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Arın, şöyle konuştu:

"Maçın başlangıcı, bitişi bizim için iyi olmadı. Bunda başka etkenler vardı. Sahaya çıkan oyuncu grubumuzun eksiklikleri de vardı. Ben de bir taraftar olsam, kadroya baktığımda tepkilerim olurdu. Elimizde santrfor olarak görünen 3 oyuncumuz vardı. Bunlar Mbilla, Eze ve Ahmet Dereli. Mbilla'nın eski sakatlığı nüksetmişti, şu anda İstanbul'da tedavi oluyor. Eze 5 aydır yoktu. Bir haftalık antrenmanla hazırlanmaya başlamıştı. Bizim beklentimiz Ahmet Dereli'nin iyileşeceği düşüncesiydi. Kendisi de ağrı hissettiği için maça başlayamayacağını belirtti. Günü değil sezonu kurtarmak adına, hem oyuncuların hem takımın geleceğini düşünerek böyle bir kadroyla çıktık."

Arın, Adana derbisini kaybetmekten duydukları üzüntüyü dile getirerek, "13 maçımız var. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanıyoruz. Mutlaka 3-4 haftalık galibiyet serisi yakalamamız lazım. Bunu yapacak oyuncu grubumuz da camiamız da taraftarımız da var. İnşallah bizim aşamayacağımız sorun yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Eyüp Arın, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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