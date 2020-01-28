Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu istifa etti - Son Dakika Spor

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu istifa etti

6 saat önce

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül'e istifasını sunan teknik direktör Engin İpekoğlu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu istifa etti, System.String[]

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül'e istifasını sunan teknik direktör Engin İpekoğlu ile yolların ayrıldığı belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen İpekoğlu, futbol takımının içinde bulunduğu durumda kan değişikliğinin fayda sağlayacağına inandığını kaydetti.


İpekoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Adanaspor bizim camiamız. Bu bağlamda katkı koyacağına inandığım her adım bizim için önemli. Başkanımız Bayram Akgül'e istifamı kabul etmesini rica ettim. Adanaspor bizim için sıradan bir kulüp değil. Kan değişiminin bu kritik süreçte takıma fayda sağlayacağına inanıyorum. Başta başkanımız Akgül'e ve yönetimine, kulüp personeline ve bizleri yalnız bırakmayan desteklerini her daim hissettiğimiz tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim."


Adanaspor, TFF 1. Lig'de 14 puan ve averajla 16. sırada yer alıyor.


Engin İpekoğlu, Bayram Akgül, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:18 
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