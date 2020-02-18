Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: "Üzgünüz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: 'Üzgünüz' - Son Dakika Spor

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: "Üzgünüz"

7 saat önce

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, farklı konumdaki iki takımın karşılaştığını belirtti.

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın:

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, farklı konumdaki iki takımın karşılaştığını belirtti.


Bulundukları konumun "ateş hattı" olduğunu ve bu hattan çıkmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Arın, şunları söyledi:


"Dönüşü olmayan maçlar oynuyoruz. Artık her puan altın sayılır. Şu aşamada puandan çok puanlara ihtiyacımızın olduğu müsabakalar oynama devresine girdik. Tabi toparlanmak istiyoruz, camiamızı sevindirmek istiyoruz. Birçok şeyi bir arada yapmaya çalışıyoruz. Çok zor bir sürecin içerisindeyiz. Maç bizim açımızdan gerilimli ve kötü başladı tabii. Erzurumspor çok öne geçme fırsatı yakaladı sonra biz dengeyi sağladık. Biz de 2, 3 pozisyona girdik, değerlendiremedik. İkinci devrede tekrar oyun git-gel haline döndü. Son 15 dakika tamamen geçişlerin çok hızlı yaşandığı bizim tam isteğimiz zamanlar oluştu. 3 tane tam istediğimiz pozisyon yakaladık fakat son noktayı koyamadık. Başka zaman olsa bu maçın puanı belki 'makbul' diyeceksiniz ama bizim artık puandan çok puanlara ihtiyacımız var. Son dakikalarda bu kadar net pozisyonlar yakalayıp değerlendirememenin üzüntüsü içerisindeyiz."


Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri ise maçın ilk 10 dakikasında 3-0, 4-0 olacak pozisyonlara girdiklerini ifade ederek mücadeleyi şöyle değerlendirdi:


"Maalesef o pozisyonları değerlendiremezseniz, becerip içeri atamazsanız böyle kısır bir sonuçla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok üzgünüz. Buraya 3 puan için gelmiştik. 3 puan için geldiğimizi de oynadığımız oyun ve girdiğimiz pozisyonlarla gösterdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularım gerçekten çok gayretliydiler ama bir takım daha ne kadar gol pozisyonuna girer maçı kazanmak için? Bu konuda eksikliklerimiz var ve devam ediyor. Çalışıyoruz da antrenmanlarda ama maalesef artık bunun adına stres mi beceri mi diyelim, kaybedilen 2 puan görünüyor bizim açımızdan."


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:08 
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