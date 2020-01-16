Adanaspor Teknik Direktörü İpekoğlu:

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, cumartesi günü yapacakları Akhisarspor maçına ilişkin "Şampiyonluğa oynayan, bireysel olarak yetenekli ve kaliteli oyunculara sahipler. Tabii ki buna rağmen bu ligde her takım birbirini yenebilecek düzeyde. Yeter ki takım olarak ve bireysel anlamda sahada doğruları yapalım. Ligin ikinci yarısında farklı bir Adanaspor olacak." dedi.

İpekoğlu, Osman Yereşen Tesisleri'nde düzenlendiği basın toplantısında, devre arası kamp çalışmaları, transferler ve Akhisarspor maçı hazırlıklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kamp dönemini Adana'da geçirdiklerini, kentteki iklim şartlarının Antalya ile hemen hemen aynı olduğunu belirten İpekoğlu, "Hazırlık maçı da yaptık. Kamp dönemimiz gayet iyi geçti. Özellikle sezon başında antrenman yapamamış oyuncularımıza da yoğunlaştık. Gelişmeler gayet güzel." diye konuştu.

İpekoğlu, yeni transferlerin takıma katıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Transferlerimizden kaçını lig maçında oynatacağız bu henüz belli değil. Bir süredir ara veren arkadaşlarımız var. Bunların son durumlarıyla ilgili görüşmelerle onları kadroya alıp almayacağımız belli olacak. Şu anda yeni transferlerden Savaş Polat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef ve Diop oynayabilecek seviyede."

"Transferler fikir birliğiyle yapıldı"

Takıma devre arası transferiyle katılan oyuncularla ilgili de değerlendirmede bulunan İpekoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 8 oyuncu kadromuza kattık. Transfer sürecinde hepimiz ekip olarak 150-200 oyuncu izledik. Almayı düşündüğümüz ancak alamadığımız oyuncular da oldu. Şu ana kadar yaptığımız transferler belli bir fikir birliğiyle yapıldı. Yeni arkadaşların takıma katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tek dezavantaj, aldığımız birçok oyuncunun maç sayısının çok fazla olmaması. Ama kaliteleri ortada. İnsanlar yeteneklerinden çok fazla bir şey kaybetmez."

İpekoğlu, cumartesi günü karşılaşacakları Akhisarspor'un güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak, "Şampiyonluğa oynayan, bireysel olarak yetenekli ve kaliteli oyunculara sahipler. Tabii ki buna rağmen bu ligde her takım birbirini yenebilecek düzeyde. Yeter ki takım olarak ve bireysel anlamda sahada doğruları yapalım. Ligin ikinci yarısında farklı bir Adanaspor olacak." ifadelerini kullandı.