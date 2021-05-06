Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın'dan son hafta maçı yorumu Açıklaması - Son Dakika

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın'dan son hafta maçı yorumu Açıklaması

06.05.2021 11:53
Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın'dan son hafta maçı yorumu Açıklaması, System.String[]

TFF 1. Lig'de kalmayı garantileyen Adanaspor, şampiyonluk yarışından dolayı son hafta Yılport Samsunspor ile yapacağı maça genç takım yerine normal kadrosuyla çıkacak.

TFF 1. Lig'de kalmayı garantileyen Adanaspor, şampiyonluk yarışından dolayı son hafta Yılport Samsunspor ile yapacağı maça genç takım yerine normal kadrosuyla çıkacak.

Ligde 33 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlikle 34 puan toplayan turuncu-beyazlılar, geçen hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 3-2 yenilmesine rağmen Akhisarspor'un GZT Giresunspor'a 3-0 kaybetmesiyle ligde kalmayı garantiledi.

Geçen sezon bitime 3 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ancak 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılmasının ardından TFF 1. Lig'de mücadele etmeyi sürdüren Akdeniz ekibi, normal sezonun son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Ligde 67'şer puanlı takımlardan Adana Demirspor birinci, GZT Giresunspor ikinci, Yılport Samsunspor da üçüncü sırada bulunuyor. Ligde normal sezonu ilk iki sırada tamamlayan ekipler, doğrudan Süper Lig'e yükselecek.

"Her şeye rağmen bu ligde kaldık"

Teknik sorumlu Eyüp Arın, AA muhabirine, 27'nci haftadaki Bursaspor maçıyla göreve başladığında amaçlarının ligde kalmak olduğunu söyledi.

O süreçte, oyuncularda maç kazanamamanın verdiği güvensizliği gördüğünü anlatan Arın, sürekli futbolcuları motive etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Arın, "Kazandığımız Boluspor ve Akhisarspor maçlarından sonra küme düşme sınırındaki Akhisarspor'la aramızdaki 9 puanlık farkın kapanması çok büyük bir mucizeydi. Her şeye rağmen bu ligde kaldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Adanaspor'a hiçbir zaman laf getirmeden mücadele ettik"

Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Arın, şunları kaydetti:

"Yılport Samsunspor karşılaşması, bizim için prestij maçı. Adanaspor, marka değeri yüksek bir takım. Biz bugüne kadar Adanaspor'a hiçbir zaman laf getirmeden mücadele ettik. Kim oynuyorsa oynasın görev verdiğim bütün oyuncular Adanaspor formasını sahada en iyi şekilde temsil etmeye çalışır. Takımlardan biri şampiyon olacak. Hangisi şampiyon olursa biz tebrik edeceğiz, alkışlayacağız. Ligde kalmayı garantiledikten sonra tamamen gençleri oynatmak istiyordum. Son 2-3 haftada genç oyuncuları kullandık. Son maçta Yılport Samsunspor ile oynamasak tamamen genç takımla sahaya çıkmayı düşünüyorduk. Rakibi ve diğer takımları ilgilendirmesi açısından biraz daha duyarlı davranacağız. Gençlerin sayısını biraz daha azaltacağız ama kadromuzdaki tamamlayıcıların hepsi gençlerden olacak."

Arın, sezon başındaki hedefleriyle lig sonundaki hedeflerinin değiştiğini anlatarak, şunları ifade etti:

"Her sezona yeni bir umutla başlıyorsunuz. Her sezona başlarken hedefler farklı oluyor. Başlangıcımızla bitirişimiz arasında uçurum gibi fark var. Sezona çok iyi başladık, yeni tip koronavirüs sonrası toparlanamadık. Kazanamamanın verdiği bir güvensizlik ortamı oluştu. Buralara kadar geldik. İstediğimiz şey, bu ligde devam etmekti, bunu başardık. Önümüzdeki sezonun planlamasına Yılport Samsunspor maçının ardından başlanacak."

Futbol Federasyonu, Samsunspor, Eyüp Arın, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın'dan son hafta maçı yorumu Açıklaması - Son Dakika Spor


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