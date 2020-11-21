Adanaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 10'uncu haftasında Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Bursaspor'un teknik sorumlusu Fazlı Tan, son dakikalarda olsa maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Oyuncularının iyi bir mücadele ortaya koyduklarını kaydeden Tan, "Kazandığımız için mutluyuz. Maça iyi başlayan taraf bizdik. İlk yarıda net pozisyonlar vardı, maçı koparabilirdik. İkinci yarıya da iyi başlayan taraftık. 60'ncı dakikadan sonra biraz düştük ve rakip oyunu dengeledi. Son dakikalarda da olsa bir penaltı golüyle kazandık. Yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. Bu maç moral oldu" dedi.Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü ise, Bursaspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek lige verilen aranın kendilerini etkilediğini söyledi.

Özü, "Ritmimizi bulamadık. Oyunun ikinci bölgede oynanacağını biliyorduk. Rakip de biz de kabul ettik. Ataklarla pozisyon yaratmaya çalıştılar. Bir iki pozisyonları var. Kalecimiz oyunu ayakta tuttu. İkinci yarıda da oyun ikinci bölgede oynanmaya devam etti. Sanırım onların yaptığı organizasyon ve ataklara cevap veremedik. Hakemin performansı öne çıktı. Bursaspor'un futbolunu kötülemek amacıyla söylemiyorum. Verilen penaltı doğru değil. Çok basit. Maçı bize göre olmayan bir penaltıyla kaybettik. Kalecimizin performansı nereye gitti. Hakemlerin biraz daha dikkatli olması lazım" ifadelerini kullandı.

- Bursa