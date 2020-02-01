Adanaspor, Uğurcan Yazğılı'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa'da forma giyen 20 yaşındaki Uğurcan ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.