Adanaspor, Uğurcan Yazğılı'yı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor, Uğurcan Yazğılı'yı transfer etti - Son Dakika Spor

Adanaspor, Uğurcan Yazğılı'yı transfer etti

6 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı'yı kadrosuna kattı.

Adanaspor, Uğurcan Yazğılı'yı transfer etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı'yı kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa'da forma giyen 20 yaşındaki Uğurcan ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kasımpaşa, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:38 Kaynak: AA
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