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Adanaspor, Uğurcan Yazğılı'yı transfer etti
6 saat önce
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı'yı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:38 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı'yı kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa'da forma giyen 20 yaşındaki Uğurcan ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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