Üye Girişi
Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika

Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından

19.09.2021 21:42
Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor'da teknik sorumlu Yılmaz Akbaşlı, gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor'da teknik sorumlu Yılmaz Akbaşlı, gelecek maçlarda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi.

Akbaşlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Gol atma problemlerinin olduğunu aktaran Akbaşlı, şöyle konuştu:

"Puana ihtiyacımız vardı ama golü bulamadık. Bizim eksik olan tarafımız bu zaten. İnşallah diğer maçlarda bunu telafi ederiz. Rakip takım da namağlup, gol yemeyen bir takım. İlk golü biz atalım dedik ama nasip olmadı. Her geçen gün takım daha iyiye gidiyor. Eksikleri giderdiğimizde daha iyi neticeler alacağız. İnşallah kayıp puanı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında telafi ederiz. Bugün seyircimize futbol olarak bir şeyler verdik ama netice olarak galip gelemedik, üzüntümüz bu. Erzurum deplasmanı zor bir deplasman. Daha iyi hazırlanıp, puan ve puanlar alarak Adana'ya gelmek istiyoruz."

Uçar: "Kazanma hedefiyle gelmiştik"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, taktik disiplinden kopmadıkları için oyuncularını tebrik etti.

Son 8 günde 3 maç oynadıklarını anımsatan Uçar, şunları kaydetti:

"Adana'ya tamamen kazanma hedefiyle gelmiştik. Aslında iki takımın da stratejisi birbirine yakındı. İlk yarı kalemize çok fazla top gelmedi. Girdiğimiz pozisyonlarda son vuruş becerilerini daha doğru yapabilseydik, bizim adımıza farklı bir ilk yarı olabilirdi. İlk 5 maçta ilk yarıya hep önde giriyorduk. Bugün berabere girdik. İkinci yarıda stratejimizde bir değişiklik yoktu. Yine baskıya devam edip kazanabildiğimiz toplarla sonucu istiyorduk. Topun bizde olduğu kısımlarda çözüm noktalarımız vardı. Onları zaman zaman kullandık. Üretkenlik anlamında değil ama sonlandırma anlamında sıkıntı yaşadığımız bir maç oldu. Genel anlamda bakarsak bu zor seriden mağlup olmadan İstanbul'a dönebilmek bizim adımıza önemli bir başarı."

COVIRAN Bereket, Ümraniyespor, Adanaspor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri 21:35 Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Kanarya mağlubiyetle tanıştı! Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenildi 20:52 Kanarya mağlubiyetle tanıştı! Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 yenildi Van'da 3 ayrı trafik kazası: 24 yaralı 20:42 Van'da 3 ayrı trafik kazası: 24 yaralı
Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı yerin dibine soktu: Hakikaten tuhaf 20:07 Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira'yı yerin dibine soktu: Hakikaten tuhaf Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor 19:38 Galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! Taraftarlar istifaya çağırıyor Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi 19:15 Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 213 kişi vefat etti, 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 18:26 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak 17:20 Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak

Son Dakika Haberleri
18:25 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi
18:23 DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi
18:22 Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti
18:21 Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
18:20 Fatih Altaylı'dan olay paylaşım! Terim'in maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü
18:19 Galatasaray, Süper Lig'de kayıp! Sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu
17:35 Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu
17:16 Gustavo Assunçao, Alanya maçı öncesi oyun tarzından bahsetti! Galatasaray'a ilaç olması bekleniyor
17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi
Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan Kaybedilen Başakşehir maçı sonrası F.Bahçeli taraftarlardan "Caner" paylaşımı yağıyor         
21:40
Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu Şahinbey'de 4 partiden istifa eden 250 kişi AK Parti'ye üye oldu         
21:13
Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak         
20:46
Baba-oğul aynı kişiye önce kurşun yağdırdı, sonra bıçakladı Baba-oğul aynı kişiye önce kurşun yağdırdı, sonra bıçakladı         
20:22
Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı         
19:49
130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı 130 depremin ardından Kanarya Adaları'nda yanardağ patladı         
19:23
Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj         
18:49
DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı         
15:55
Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi         
15:50
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 22:06:42. #1.12#
SON DAKİKA: Adanaspor-Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement