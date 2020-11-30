Adanaspor'un Ankaraspor ve Akhisarspor karşılaşmaları Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un, takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Ankaraspor ve Akhisarspor karşılaşmaları da ertelendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımızda yaşanan Kovid-19 vakaları sebebiyle TFF 1. Lig 11. haftadaki Beypiliç Boluspor maçı gibi, 12. haftadaki Ankaraspor ve 13. haftadaki Akhisarspor müsabakalarımız Türkiye Futbol Federasyonunun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.