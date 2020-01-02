Adanaspor'un devre arası kampı başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor'un devre arası kampı başladı - Son Dakika Spor

Adanaspor'un devre arası kampı başladı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, devre arası kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanla başladı.

Adanaspor'un devre arası kampı başladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, devre arası kamp çalışmalarına yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde ilk yarının son maçını 27 Aralık'ta oynayan turuncu-beyazlı futbolcular, iznin bitmesiyle Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde toplandı ve antrenmana çıktı.

Koşuyla başlayan idman, daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.

Dar alanda pas çalışması da yapan futbolcular, 1 saat 15 dakika süren antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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