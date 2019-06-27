Adanaspor'un kamp programı belirlendi
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor
, yeni sezon öncesi çalışmalarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların 2019-2020 sezonu hazırlık programı belirlendi.
Adana'da 1 Temmuz'da bir araya gelecek ve ilk antrenmanını Osman Yereşen
Tesisleri'nde gerçekleştirecek Akdeniz
ekibi, 10 Temmuz'da Bolu
'da kampa girecek.
Bolu'daki ilk kamp dönemini 24 Temmuz'da tamamlayacak Adanaspor, 27 Temmuz'da yine bu kentte toplanarak 9 Ağustos'a kadar hazırlıklarını sürdürecek.
Adanaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 özel maç oynayacağı aktarıldı.
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