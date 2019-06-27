Son Dakika Haberleri: Adanaspor'un kamp programı belirlendi
Son Dakika Spor Haber

Adanaspor'un kamp programı belirlendi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Adanaspor'un kamp programı belirlendi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların 2019-2020 sezonu hazırlık programı belirlendi.
Adana'da 1 Temmuz'da bir araya gelecek ve ilk antrenmanını Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirecek Akdeniz ekibi, 10 Temmuz'da Bolu'da kampa girecek.
Bolu'daki ilk kamp dönemini 24 Temmuz'da tamamlayacak Adanaspor, 27 Temmuz'da yine bu kentte toplanarak 9 Ağustos'a kadar hazırlıklarını sürdürecek.
Adanaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 özel maç oynayacağı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Adanaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Galatasaray, Aboubakar için teklifini yaptı! İşte yıllık ücreti Hasan Şaş, "Acılara tutunmak" şarkısını söyledi Tottenham'dan Eljif Elmas için 17 milyon euroluk teklif!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:35:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adanaspor'un kamp programı belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]