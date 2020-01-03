TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un kamp programı belli oldu.



Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adanasporlu futbolcular 2 Ocak Perşembe günü Adana'da toplanarak ikinci devre kamp çalışmalarına start verdi.



Kamp döneminde iki hazırlık maçı oynayacak. Adanaspor, 6 Ocak Pazartesi günü Kozanspor ile 11 Ocak Cumartesi günü ise Pozantı Gençlik Spor takımı ile hazırlık maçı yapacak. Turuncu-beyazlılar, devre arası kamp hazırlıklarını ve TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Akhisar maçının hazırlıklarını Adana'da sürdürecek. - ADANA