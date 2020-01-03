Adanaspor'un kamp programı belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor'un kamp programı belli oldu - Son Dakika Spor

Adanaspor'un kamp programı belli oldu

6 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un kamp programı belli oldu.

Adanaspor'un kamp programı belli oldu, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un kamp programı belli oldu.


Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adanasporlu futbolcular 2 Ocak Perşembe günü Adana'da toplanarak ikinci devre kamp çalışmalarına start verdi.


Kamp döneminde iki hazırlık maçı oynayacak. Adanaspor, 6 Ocak Pazartesi günü Kozanspor ile 11 Ocak Cumartesi günü ise Pozantı Gençlik Spor takımı ile hazırlık maçı yapacak. Turuncu-beyazlılar, devre arası kamp hazırlıklarını ve TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacağı Akhisar maçının hazırlıklarını Adana'da sürdürecek. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:35 Kaynak: İHA
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