Adanaspor'un 'Nöbetçi' Teknik Direktörü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor 'da, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın görevinden ayrılmasının ardından Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın takımın başına getirildi. Arın, 13 yılda 17. kez Adanaspor'un başına geçerek bir rekorun sahibi oldu. Arın, "Kanımın aktığı sürece, yaşadığım, ayağımın yere bastığı sürece Adanaspor'un neferi gibiyiz. Kulübün içerisinde olsak da olmasak da Adanaspor'un başarısı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Adanaspor'da geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yolların ayrılmasının ardından 'kurtarıcı' gözüyle bakılan Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın, turuncu-beyazlı takımın başına getirildi. Sezon sonuna kadar anlaşma yapılan Arın, kendisine verilen bu görevin ardından son 13 yılda 17. kez A takımın başına geçerek adeta rekor kırdı.Eyüp Arın, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül 'ün takımın yönetimine geldiği 2006-2007 sezonundan bu yana A takımla birlikte 69 maça çıktı. Arınlı Adanaspor, bu maçların 25'inde galip gelirken, 19 beraberlik ve 25 yenilgi aldı. Ayrıca başarılı çalıştırıcı, 2010-2011 ile 2016-2017 sezonlarında bir sezonda 3'er kez takımın başına getirilerek ilginç bir istatistik daha elde etti."Ben hep yuvamdaydım"Ayağının tozuyla çıktığı Boluspor karşılaşmasında deplasmanda aldığı 3 puanla Adanaspor'a adeta hayat veren Eyüp Arın, Osman Yereşen Tesisleri'nde antrenman öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Arın, görev verilse de verilmese de her zaman Adanaspor'un başarısı için çalıştığını, gidiş-gelişleri hiç saymadığını ifade ederek, "Bizim tek istediğimiz şey Adanaspor'un başarısı. Onun için bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Önceden de antrenmanlara gelerek Adanaspor'u takip ediyordum. Coşkun Demirbakan ve Cihat Arslan hocalarımızla da sürekli bir araya gelerek takımın durumuyla ilgili sohbetler ediyorduk. Yani ben hep yuvamdaydım, hep Adanaspor'daydım" diye konuştu."İlk hedefimiz ateş çemberinden çıkmak"Adanaspor'un Spor Toto 1. Lig için iyi bir ekip olduğunu ancak bireysel hatalar ve zaman zaman da hakem hatalarından dolayı şanssız puanlar kaybettiğini belirten Arın, takımın başına geçmesinin ardından kısa ve uzun vadeli planlarını da anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, ilk hedefin bulundukları tehlikeli bölgeden çıkmak olduğunu belirterek, "Aslında bulunduğumuz konumdan biraz daha yukarılarda olabilirdik. Tabii o zaman bana da gerek kalmazdı ama keşke daha yukarılarda olsaydık. Ama düne çare yok artık. Biz bugünü ve yarını yaşamaya çalışacağız. Öncelikle 35-36 puan seviyelerine çıkmak için çalışacağız. Kısa vadede eğer bu puanı yakalayabilirsek, belki daha farklı hedefler belirleyebiliriz. Ama şu an için hedefimiz bu ateş çemberinden kurtulmak" şeklinde konuştu."Zorlu süreci oyuncularımızla geçmeye devam edeceğiz"Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Boluspor maçıyla ilgili de konuşan Eyüp Arın, "Her iki takım için de zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Ev sahibi Boluspor, ligin en büyük şampiyon adaylarından biriydi. Ama seri mağlubiyetlerle kötü günler yaşamaya başladılar. Onlar kendilerine bir çıkış maçı arıyorlardı. Mevcut durumdan kurtulmak ve ayakta kalmak için bizim açımızdan da çok önemli bir karşılaşmaydı. Biz başardık ve bu zorlu süreci oyuncularımızla geçmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu."Adanaspor'un neferiyim"Arın, son olarak da her zaman Adanaspor'un başarısı için çalışacaklarını belirterek, "Kanımın aktığı sürece, yaşadığım, ayağımın yere bastığı sürece Adanaspor'un neferi gibiyiz. Kulübün içerisinde olsak da olmasak da Adanaspor'un başarısı için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA