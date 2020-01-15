Adanaspor'un yeni transferi Diop:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların dün 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki Diop, takımla ilk antrenmanına çıktı.



Antrenmanın ardından açıklamada bulunan Diop, Adana'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Buraya gelmemde destek olan herkese teşekkür ederim. Adanaspor için sahaya çıkacağım ve sahada yüzde 100'ümü vereceğim. Sahada bulunduğum süre boyunca elimden geleni yapacağım. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Adanaspor, 18 Ocak Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.