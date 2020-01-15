Adanaspor'un yeni transferi Diop: "İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor'un yeni transferi Diop: 'İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Adanaspor'un yeni transferi Diop: "İkinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz"

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların dün 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki Diop, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Adanaspor'un yeni transferi Diop:

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlıların dün 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı 27 yaşındaki Diop, takımla ilk antrenmanına çıktı.


Antrenmanın ardından açıklamada bulunan Diop, Adana'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Buraya gelmemde destek olan herkese teşekkür ederim. Adanaspor için sahaya çıkacağım ve sahada yüzde 100'ümü vereceğim. Sahada bulunduğum süre boyunca elimden geleni yapacağım. Ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Adanaspor, 18 Ocak Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.

Adanaspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:12 
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