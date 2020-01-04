Adanaspor'un yeni transferi Savaş Polat: "Bu lige damga vurmak istiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor'un yeni transferi Savaş Polat: 'Bu lige damga vurmak istiyorum' - Son Dakika Spor

Adanaspor'un yeni transferi Savaş Polat: "Bu lige damga vurmak istiyorum"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni transferlerinden defans oyuncusu Savaş Polat, bu ligi kaldıracak güce ve kaliteye sahip olduğunu belirtti.

Adanaspor'un yeni transferi Savaş Polat:

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni transferlerinden defans oyuncusu Savaş Polat, bu ligi kaldıracak güce ve kaliteye sahip olduğunu belirtti.

Turuncu-beyazlıların, İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği Savaş, kulübün internet sitesinde hedeflerine ilişkin değerlendirme yaptı.

Adanaspor'a ve Adana'ya geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Savaş, "Takımımızın bulunduğu durumun farkındayım. İkinci devre bizim için çok sert geçecek. Bunun bilincindeyiz. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Tek hedefimiz Adanaspor'un başarısı olacak." ifadesini kullandı.

Savaş, devre arasının ardından Akhisarspor ile sahalarında karşılaşacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Akhisarspor maçını kazanıp, seri galibiyetlere başlamak istiyoruz. Kendimi hazır hissediyorum. Oynadıkça daha iyi olacağına inancım tam. Bu lige gerçekten damga vurmak istiyorum. Kendimi hazır ve sağlıklı hissediyorum. Bu ligi kaldıracak güce ve kaliteye sahip olduğumu düşünüyorum. Kendi adıma ve Adanaspor için her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Adanaspor taraftarını anlatmama gerek yok. Onlar bize içeride dışarda her maçta destek versinler. Birlik ve beraberlik içerisinde kazanamayacağımız maç yok. Biz sahada sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Savaş Polat, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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