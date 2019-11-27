Son Dakika Haberleri: Adanaspor ve Adana Demirspor'un emektar futbolcularından cezaevinde gösteri maçı
Son Dakika Spor Adanaspor ve Adana Demirspor'un emektar futbolcularından cezaevinde gösteri maçı - Son Dakika Spor

Adanaspor ve Adana Demirspor'un emektar futbolcularından cezaevinde gösteri maçı

6 saat önce

ADANA'da Adanaspor ve Adana Demirspor'un emektar futbolcuları, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve mahkumlara gösteri maçı yaptı.

Adanaspor ve Adana Demirspor'un emektar futbolcularından cezaevinde gösteri maçı, System.String[]

ADANA'da Adana spor ve Adana Demirspor'un emektar futbolcuları, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve mahkumlara gösteri maçı yaptı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun spor salonunda organize edilen karşılaşmada Adanaspor ve Adana Demirspor'a bir dönem damgasını vuran veteran futbolcular karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen karşılaşmada tutuklu ve mahkumlar moral buldu. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, cezaevindeki mahkum ve tutukluların cezaevindeki yaşamlarının yanı sıra cezaevinden sonraki yaşamlarına ışık tutacak faaliyetlerde bulunmayı hedeflediklerini belirterek, bu tip etkinlikleri ve meslek edindirme çalışmalarını işaret etti. Sporun birleştirici etkisi olduğuna vurgu yapan Yurdagül, "Hiçbir şanssızlık bizi hedeflerimizden alıkoymamalı" dedi.

Adanaspor'un Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Eyüp Arın ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bilerek veya bilmeyerek bir suç işlemiş kader mahkumlarımızın bir gününü, bir dakikalarını bile değiştirebildiysek ne mutlu bize. Burada aslında bir eğlence düzenleniyor. İçerisinde biz de varız, onlar da var. Bu coşkuyu biz oynayarak yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından oyunculara cezaevi mahkumlarının hazırladığı el işi eşyalar hediye edilirken oyuncular tarafından da Başsavcı Ömer Faruk Yurdagül'e Adanaspor ve Adana Demirspor formaları hediye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ün açıklaması

Plaket verilmesi

Maçtan görüntüleri

Genel ve detaylar


- Adana
Adana Demirspor, Adanaspor, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merih Demiral'a asker selamı veren Dybala: Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım
Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan imza

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:17:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adanaspor ve Adana Demirspor'un emektar futbolcularından cezaevinde gösteri maçı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]