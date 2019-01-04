Son Dakika Haberleri: Adanaspor Yağmur Altında Çalıştı

Adanaspor Yağmur Altında Çalıştı

33 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ikinci devre için Adana'da girdiği kamp çalışmalarını, yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adanaspor Yağmur Altında Çalıştı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ikinci devre için Adana'da girdiği kamp çalışmalarını, yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, dar alanda çift kale maç ve taktik ağırlıklı çalışma yapan turuncu-beyazlı futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleştirecekleri antrenmanla hazırlıklara devam edecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

Osman Yereşen, Adana, Adanaspor, Spor
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