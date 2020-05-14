Adanaspor yardımcı antrenörü TFF'ye tepki gösterip, görevinden ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanaspor yardımcı antrenörü TFF'ye tepki gösterip, görevinden ayrıldı - Son Dakika Spor

Adanaspor yardımcı antrenörü TFF'ye tepki gösterip, görevinden ayrıldı

6 saat önce

Adanaspor Yardımcı Antrenörü Sefer Hakan Olgun, korona virüs tehdidi altında çalışmak zorunda bırakıldığı için TFF'ye tepki göstererek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Adanaspor yardımcı antrenörü TFF'ye tepki gösterip, görevinden ayrıldı, System.String[]

Adana spor Yardımcı Antrenörü Sefer Hakan Olgun, korona virüs tehdidi altında çalışmak zorunda bırakıldığı için TFF'ye tepki göstererek görevinden ayrıldığını açıkladı.


Eskişehirspor'da futbolculuk döneminde şampiyonluk yaşamış ve kaleci antrenörlüğü yapmış, uzun yıllar 1. Lig ve Süper Lig'de görev alan Adanaspor Yardımcı Antrenörü Sefer Hakan Olgun, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine tepki göstererek görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.


TFF'nin önceliğinin insan sağlığı olmayıp, parayı tercih ettiğini iddia eden Olgun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sevgili Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri çok isteyerek ve istenilerek geldiğim Adanaspor kulübünden bu sabah saat 06: 30 itibariyle Adanaspor tesislerinde kaldığım odadan eşyalarımı toplayarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.


Görevini bıraktığını açıklayan Sefer Hakan Olgun, "TFF'nin çağrısıyla Eskişehir'den buraya geldim. ve şimdide ikamet ettiğim Eskişehir'e gitmek üzere şu an itibariyle odamdan eşyalarımı toplamak kaydıyla ayrılmak üzere hazırlık yapıyorum. Sizlerin hiç birinin umurunda olduğunu da zannetmiyorum. Maddiyatı geçtim maneviyattan da hiç bir zaman anlamadınız. Anlamış olsaydınız parayı değil de Türkiye'deki futbolcuları futbol emekçisi ve emektarlarını düşünüyor olurdunuz. Şahsım Sefer Hakan Olgun olarak Türkiye Cumhuriyeti futboluna ve sporuna profesyonel anlamda 20 sene hizmet etmiş bir Türk futbolcusu ve antrenörü olarak sizlerden utanıyorum. Sizin gözünüzde biz Türk futboluna hizmet eden ve etmiş olan antrenörleri, futbolcuları ve hizmetkarlarının zerre kadar değerinin olmadığını da son 2 ayda daha da iyi anlayıp pekiştirdim. İşiniz gücünüz spor veya sağlık değil sadece para ve bunu sizler aldığınız kararlarla bizzat ulusa telaffuz ettiniz. Tüm dünya ve Türkiye Cumhuriyetini tehdit eden korona virüs hastalığı belasından sizin yapamadığınız ve bir türlü beceremediğiniz erteleme veya tescil edemediğiniz işimizi ben şahsen şu an öncelikle kendi sağlığım ve sonrasında hizmet ettiğim Adanaspor camiası futbolcuları ve ailesine ekmek götürmek zorunda olan personelini düşünerek, kendi kararımla ülkecek içinde bulunduğumuz ve nereden geleceğini bilmediğimiz korona virüs belasından dolayı Adanaspor'daki kaleci antrenörlüğü görevimden alınan yanlış kararlar yüzünden istemeyerek ayrılıyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ayrıca diğer ileri gelen devlet adamlarımızın evde kal çağrılarına uyarak kaldığım evime gitmek için Adanaspor'daki kaleci antrenörlüğü iş akdimi kendi isteğim ve rızamla noktalıyorum. Ayrıca Adanaspor'da şahsıma çalışma fırsatı veren sevgili Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'e ve hocamız Coşkun Demirbakan'a teşekkür ederim. Adanaspor takımındaki futbolcu kardeşlerimin ve hizmetkarlarının gözlerinden öpüyorum. Erzurumspor camiası başta olmak üzere Covit -19 virüsüyle başbaşa kalmış olan Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimle. Sağlıcakla kalın" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehir, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:14 Kaynak: İHA


Son Dakika

TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Yıldız futbolcu ve sevgilisine kaset şantajı! Polise başvurdular Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi Khabib Nurmagomedov'un babası koronavirüse yakalandı Evine giren bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan Dele Alli, yüzünden yaralandı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı Şota Arveladze'den çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Teklif gelirse neden görev yapmayayım, düşman takım mı? Rafal Gikiewicz, Beşiktaş taraftarının ilgisine şaşırdı: Beni sosyal medyada kuşattılar Son Dakika: Beşiktaş'ta 8 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı! Toplam vaka 10'a yükseldi
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı         
15:31
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı         
14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi         
14:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza         
14:30
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi         
14:30
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi         
14:29
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi         
14:29
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı         
14:25
11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti 11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti         
14:01
Yeşilçam'ın kötü kraliçesi 'Genseriko'nun kızı' Lale Belkıs, bakın şimdilerde ne yapıyor! Yeşilçam'ın kötü kraliçesi 'Genseriko'nun kızı' Lale Belkıs, bakın şimdilerde ne yapıyor!         
14:01
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 17:48:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adanaspor yardımcı antrenörü TFF'ye tepki gösterip, görevinden ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]