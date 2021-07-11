Adanaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında devam etti

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bolu'nun Karacasu Beldesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa giren Adana ekibi, teknik direktör Fırat Gül, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra pas ve top sürme çalışması yapan Adanasporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı teknik ve taktik ağırlıklı çalışma ile tamamladı.

Adana ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.