Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Karacasu Beldesi'ndeki termal otel tesislerinde 7 Temmuz'da kampa giren Adana ekibi, teknik direktör Fırat Gül yönetiminde yaptığı sabah antrenmanına ısınma koşusuyla başladı.
Futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alanda şut ve taktik ağırlıklı çalışmaların ardından antrenmanı tamamladı.
Kamp süresince 5 hazırlık maçı yapan Adanaspor, yarın Bolu'dan ayrılacak.
Kaynak: AA
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