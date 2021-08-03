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Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor - Son Dakika

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

03.08.2021 12:24
Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Karacasu Beldesi'ndeki termal otel tesislerinde 7 Temmuz'da kampa giren Adana ekibi, teknik direktör Fırat Gül yönetiminde yaptığı sabah antrenmanına ısınma koşusuyla başladı.

Futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alanda şut ve taktik ağırlıklı çalışmaların ardından antrenmanı tamamladı.

Kamp süresince 5 hazırlık maçı yapan Adanaspor, yarın Bolu'dan ayrılacak.

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Futbol Federasyonu, Adanaspor, Otel, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor - Son Dakika Spor


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