Son Dakika Haberleri: Adanaspor yeni sezona çift idmanla çalışıyor
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Adanaspor yeni sezona çift idmanla çalışıyor

2 saat önce

Turuncu-beyazlı takım yeni sezon kampının üçüncü gününde Osman Yereşen Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Adanaspor yeni sezona çift idmanla çalışıyor, System.String[]
Turuncu-beyazlı takım yeni sezon kampının üçüncü gününde Osman Yereşen Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Adanaspor, koşu ve stretching çalışması yaparak günün ilk antrenmanını tamamladı. Öte yandan izinden dönen Robert, Diniz, Digao ve Özkan da takımla beraber antrenmanlara başladı.

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saat 19.00'da Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
Spor
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