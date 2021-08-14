Üye Girişi
Adanaspor yeni sezona Süper Lig parolasıyla başlıyor - Son Dakika

Adanaspor yeni sezona Süper Lig parolasıyla başlıyor

14.08.2021 11:16

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, kadrosuna dahil ettiği yeni oyuncular ve teknik direktör Fırat Gül ile yeni sezona Süper Lig hedefiyle başlıyor.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, kadrosuna dahil ettiği yeni oyuncular ve teknik direktör Fırat Gül ile yeni sezona Süper Lig hedefiyle başlıyor.

Geçen sezon istediği başarıyı yakalayamayan ve ligi 14. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, bu sezonki planları doğrultusunda takımın başına teknik direktör Fırat Gül'ü getirdi.

Gül yönetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu-beyazlılar, kadrosuna kattığı yeni oyuncularla sezon sonunda Süper Lig'e yükselmenin planlarını yapıyor.

Kulübün basın sözcüsü Erkin Doygun, AA muhabirine, yaz periyodunun kendileri için yoğun geçtiğini söyledi.

Sezona başlamadan takım olarak farklı bir oyun sistemine geçmeyi planladıklarını anlatan Doygun, şöyle konuştu:

"Bu sezonu, yapılandırma sezonu olarak düşünüyorduk. Kulüp açısından yapılandırmaya gittiğimiz bir sezondu. O yüzden yaz dönemi çok yoğun geçti. Öncelikle diğer sezonlardan farklı olarak teknik direktör Fırat Gül ile erken anlaştık. Hocamızın seçimini herkes Avrupa Şampiyonası'na bağlayacak. Biz aslında 3'lü savunmayla oynamayı düşündüğümüz için Fırat hocayla anlaştık. Bir sistem seçimi yapmıştık ve bunu Avrupa Şampiyonası'ndan önce belirlemiştik. Kulüp olarak bu dönem 3'lü savunmayı deneyeceğiz açıkçası. Transferler de biraz o noktada düşünüldü. Bu sisteme uygun oyuncuları bulmaya yönelikti. Şu ana kadar düşündüğümüz birçok oyuncuyla anlaştık. Daha takviyeler olabilir. Bu noktada transferleri bitirdik diyemeyiz. Bu transferlerin asıl anlamı sahada belli olacak. Bu noktada yapılan transferler beni heyecanlandırıyor açıkçası."

"Futbolcular oynadıkları oyundan keyif alıyor"

Doygun, teknik direktörleri Gül'ün oynatmayı düşündüğü 3'lü savunma sisteminin avantaj ve dezavantajlarının bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu dönem hocamız 3'lü bir sistemle oynatacak. 3'lü sistemin avantaj ve dezavantajları var ama benim futbolcularda gördüğüm ve hissettiğim oynadıkları oyundan keyif alıyorlar. Oynadıkları sistemden keyif almaları çok önemli. Beni de mutlu eden bu. Bunu sahaya yansıttığımızda herkes keyif alacak. Başarıyla birlikte de taraftar da keyif alacaktır. Maçlara stat kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftarla başlanacak. Yaklaşık bir senedir taraftardan yoksun maç oynanıyor. Bundan kimse keyif almıyor. Yöneticisi de futbolcusu da basın mensubu da keyif almıyor. En azından yüzde 50 ile o kısmı telafi ederiz. Yüzde 50 taraftar, yeni statta ambiyans ve akustik motivasyonunu sağlayacaktır."

"Adanaspor camiasının hedefsiz olma şansı yok"

Hedeflerinden bahseden Doygun, "Adanaspor camiasının hedefsiz olma şansı yok. Bazı takımlar var, bir şehirde olmasına rağmen şehir takımı statüsünde değiller. Bunlar daha çok altyapı ve bu tür şeylere önem vermeyebiliyorlar. Biz bunu düşünsek dahi Adanaspor gibi bir camiada 3-5 yıl hedefsiziz deme lüksümüz yok." diye konuştu.

Doygun, genç oyuncuları transfer ettiklerini dile getirerek, "Geçen sezon da bu sezon da yaş ortalamamız genç. Yaş ortalamasına önem vererek transferler yapıyoruz. Kulübün içindeki enerjiyi görüyorum. Benim gördüğüm, Adanaspor camiasında son yıllardaki en uygun ve bir noktaya gidebilecek sinerji var. Ben yine de o kelimeyi kullanmayacağım, totem olarak kalsın. Sahaya çıkıp göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Futbolda rekabete de dikkati çeken Doygun, şunları kaydetti:

" Türkiye'de ve futbol camiasında genelde sorunlardan bahsediyoruz. Ben sorun kısımlarına çok girmeyeceğim. Benim aslında futbolda en çok ön plana çıkardığım nokta rekabet. Rekabeti korumak lazım. Bence asıl sıkıntı rekabet gözüküyor. Takımların rekabet yarışındaki noktalarını ayarlamak lazım. Yani haksız rekabete izin vermemek lazım. Parti ayrımı olmaksızın söylüyorum, bir belediye bir takıma destek çıkıyor, bir belediye bir takıma destek çıkmıyor. Buralarda terazideki dengeyi sarsacak nokta var. Doğru bir şekilde o dengeyi sağladığınız sürece zaten bu ligin marka değeri de pazarlaması da artacaktır. Yeni sezon futbol camiasına ve Adanaspor camiamıza hayırlı, uğurlu olsun."

Doygun, takımın Osman Yereşen Tesisleri'nden ayrıldığını ve sezon boyunca çalışmalarını Çatalan Tesisleri'nde gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

Adanaspor yeni sezona Süper Lig parolasıyla başlıyor
Adanaspor yeni sezona Süper Lig parolasıyla başlıyor
Adanaspor yeni sezona Süper Lig parolasıyla başlıyor
Adanaspor yeni sezona Süper Lig parolasıyla başlıyor

Spor Toto Süper Lig, Adanaspor, oyunlar, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor yeni sezona Süper Lig parolasıyla başlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim 12:28 Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu 12:19 En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu 11:45 Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu
Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü 11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 10:51 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş 10:06 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 09:02 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 00:23 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi

Son Dakika Haberleri
12:36 Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı!
12:28 Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim
12:23 F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi
12:18 En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu
12:17 Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar
11:44 Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu
11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü
11:08 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi
10:50 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı!         
12:37
F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi         
12:24
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Sel felaketinde korkutan rakam! Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama         
10:35
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar         
22:31
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 12:43:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adanaspor yeni sezona Süper Lig parolasıyla başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement