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Adanaspor yeni sezonda 3 farklı oyun planıyla rakiplerinin karşısına çıkmayı planlıyor - Son Dakika

Adanaspor yeni sezonda 3 farklı oyun planıyla rakiplerinin karşısına çıkmayı planlıyor

12.08.2021 13:22

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Fırat Gül, yeni sezonda 3 farklı sistemle oynayacaklarını belirterek, "Çok yönlü bir takım olma yolunda devam ediyoruz.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Fırat Gül, yeni sezonda 3 farklı sistemle oynayacaklarını belirterek, "Çok yönlü bir takım olma yolunda devam ediyoruz. Çünkü 2-3 tane sistem oynamaya çalışacağız. Bu sistemlerde oyuncuları hep aynı mevkide statik olarak değil, farklı mevkilerde de kullanmamız gerekecek." dedi.

Gül, AA muhabirine, yeni sezonda farklı bir kimlikle sahada olacaklarını anlattı.

Yeni sezon için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Gül, "Üçlü savunma dediğinizde savunma hattıyla bitmiyor iş. Sonuç itibarıyla ön taraf var. 3-5-2 mi oynuyorsunuz, 3-4-3 mü oynuyorsunuz, 3-1-4-2 mi oynuyorsunuz ya da 3-4-1-2 mi oynuyorsunuz? Ön taraftaki format değiştiği zaman bambaşka sistemler ortaya çıkıyor. Bu sezon 3 farklı planımız var. Bunların iki tanesi 3'lü savunma üzerinden, bir tanesi de 4'lü savunma üzerinden. İnşallah lig başladığında da bu 3 sistemi oynayabilecek durumda olacağız." diye konuştu.

Gül, takımda kalacak ve gidecek oyuncularla ilgili kararlarını verdiklerini vurgulayarak, "Bazılarını kiralık göndereceğiz. Gelen yabancı oyuncular ve gidecek olanlar da var. Kim bize performans anlamında katkı sağlarsa sahada o olacak. Bir yerli kaleci transfer edebiliriz. Transfer için 1-2 tane temaslı olduğumuz oyuncu var. Onları da takımımıza dahil ettikten sonra transferimizi kapatacağız. Bir iki mevkiye transfer yapacağız. Bazı oyuncular skorer anlamda baktığınız zaman gol ve asist sayısı olarak çok yukarıda olabilir. Bizim oynadığımız sistemde oyuncuya uygun bir yer yoksa bu da bizim transfer listemizin dışında kalmasını sağlıyor. Bu konu hakkında yorum yapılabilir ama sonuç itibarıyla transfer yaparken oynadığımız oyundaki oyuncu profili üzerinden hareket ederek transfer ettik. Yani bir kanat oyuncusunda, orta saha oyuncusunda ve stoperde ne arıyorsak onu baz aldık." açıklamasında bulundu.

"Yaklaşık 10 takım şampiyonluk adayı"

Birden fazla mevkide iyi performans gösteren oyuncuların her zaman kıymetli olduğuna dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Bir oyuncuyu farklı bir mevkide kullanabilirsin. Bazı oyuncular esas mevkilerinde yüzde 80-90'la oynarken, farklı bir mevkide yüzde 70-80'le oynayabiliyorsa bu oyuncu kıymetlidir. Bu tarz oyuncular takımımızda mevcut. Hem yeni hem de geçen seneden elimizde olan oyunculardan farklı mevkiler kazandırmaya çalışıyoruz. Çok yönlü bir takım olma yolunda devam ediyoruz. Çünkü 2-3 farklı sistemle oynamaya çalışacağız. Bu sistemlerde oyuncuları hep aynı mevkide statik olarak değil, farklı mevkilerde de kullanmamız gerekecek. Farklı mevkilerde kullandığımız zaman oyuncuların performans vermesini isteyeceğiz. Biz en başta bu işi planlarken bunları düşünerek yaptık."

Gül, taraftarın desteğini hissettiğini aktararak, "Onlar büyük bir motivasyon kaynağı. İnşallah bu sezon onları heyecanlandıracak, Adanaspor'a tekrar sarılmalarını sağlayacak bir takım izleteceğiz. Bu süreçte onlara düşen tek şey bize destek olmalarıdır. Bize düşen iş onları sevindirmektir. İnşallah hep beraber bu sezonu iyi bir şekilde geçireceğiz." diye konuştu.

Oynadıkları 5 hazırlık maçında bir mağlubiyet aldıklarını anımsatan Gül, şunları kaydetti:

"Hazırlık maçlarının hiçbirinde ideal kadroyla oynamadık. Bazı eksiklerimizden dolayı bazı oyuncularımızı farklı mevkilerde kullanmak zorunda kaldık. Sonuçta bütün oyuncular bizim için kıymetli. Hazırlık maçlarını tamamladık. 5 maç oynadık ve tek mağlubiyetimiz var. Diğer maçlar galibiyet ve beraberlikten oluşuyor. Ne kadar da olsa sonuç itibarıyla hazırlık maçı, adı üstünde. Onlara aldanmamak lazım. Bizim için esas olan lig. Bu sezon ciddi bir ligde oynayacağız. Yaklaşık 10 takım direk şampiyonluk adayı. Tabi sonuçta lig başlamadan herkes bir takım yakıştırmalar yapabiliyor. Bizimle ilgili de bazı yorumlar var ama bunlar benim ciddiye aldığım yorumlar değil. Sonuçta futbol sahada oynanır, sahada biter. Biz oynadığımız her maçı kazanmak için oynayacağız. Nasıl kazanmamız gerekiyorsa o şekilde oynayacağız."

Adanaspor yeni sezonda 3 farklı oyun planıyla rakiplerinin karşısına çıkmayı planlıyor
Adanaspor yeni sezonda 3 farklı oyun planıyla rakiplerinin karşısına çıkmayı planlıyor
Adanaspor yeni sezonda 3 farklı oyun planıyla rakiplerinin karşısına çıkmayı planlıyor
Adanaspor yeni sezonda 3 farklı oyun planıyla rakiplerinin karşısına çıkmayı planlıyor

Futbol Federasyonu, Adanaspor, Transfer, Fırat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanaspor yeni sezonda 3 farklı oyun planıyla rakiplerinin karşısına çıkmayı planlıyor - Son Dakika Spor


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