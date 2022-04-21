Sait Karafırtınalar: "Hem düşme potasına hem de play-off'a 7 puan kaldı" - Son Dakika

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Samsunspor maçı sonrası, "Kazanınca hem düşme potasına 7 puan kaldı hem play-off'a 7 puan kaldı. Oraya ne kadar uzaksa oraya o kadar yakınız" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor sahasında Samsunspor'u 1-0 yendi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Oyuncularımızı tebrik ediyoruz böyle kritik bir maçı kazandıkları için. Kaybetsek belki çok daha başka senaryonun olacağı maçtı. İçeride oynayabileceğimiz en sert takımlardan birisiyle oynadık. Samsun takımın ön tarafı bu ligin belki de en iyi ön tarafı. Bireysel yetenekli takıma karşı kolay bir şey değildi. Oyuncularımı hem bireysel hem de takım savunması yaptıkları için tebrik ediyorum. Kaybedilseydi çok farklı olabilirdi. Kazanınca hem düşme potasına 7 puan kaldı hem play-off'a 7 puan kaldı. Oraya ne kadar uzaksa oraya o kadar yakınız" diye konuştu.

(Zafer Şahin - İHA)