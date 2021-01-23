Adanasporlu futbolcu Atalay Babacan: "Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz" - Son Dakika

Adanasporlu futbolcu Atalay Babacan: "Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz"

23.01.2021 11:31
Adanasporlu futbolcu Atalay Babacan:

TFF 1. Lig'de çıktığı son 2 maçta 2 galibiyet alarak çıkış yakalayan Adanaspor'un orta saha oyuncusu Atalay Babacan, "Bu galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz.

TFF 1. Lig'de çıktığı son 2 maçta 2 galibiyet alarak çıkış yakalayan Adanaspor'un orta saha oyuncusu Atalay Babacan, "Bu galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan ve ligin ilk yarısında forma giydiği 13 maçta 2 gol kaydeden Atalay, AA muhabirine, hedefleri ile takımının son durumu hakkında açıklamada bulundu.

Ligin ilk yarısında oyuncular, teknik ekip, personel ve bazı kulüp yöneticilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını anlatan 20 yaşındaki oyuncu, "Kovid-19 nedeniyle 10 gün hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu da performansı ciddi etkiliyor. Aşçısından şoförüne kadar bütün kulübün Kovid-19 testi pozitif çıktı. Tabii çok zordu. Hastalığı zor geçiren arkadaşlarımız da oldu. Ben grip gibi atlattım." diye konuştu.

Atalay, bazı maçlarda beklenmedik sonuçlar aldıklarına dikkati çekerek, "Son 2 maçta aldığımız puanlarla biraz rahatladık diyebiliriz. Şanssız puanlar kaybettik. Daha üst sıralarda olabilirdik. Takım lige iyi başladı. 4-5 maçta son dakikada yediğimiz gollerle mağlup olduk. Son dakika gollerini yemeseydik daha iyi olabilirdi. İlk devrenin son iki maçında galip geldik. Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. İstanbulspor maçıyla ikinci devreye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının iyi geçtiğini aktaran genç futbolcu, "Hocalarımız devre arası için iyi bir çalışma programı hazırlamış. Biraz yoğun geçti ama takım olarak iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Bu da maçlara yansıyacaktır. Rakibimiz İstanbulspor güçlü bir takım ama ligimizde bu sene iyi takımlar var. Rakibin durumu fark etmez. Biz sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

"Ligin başında çok iyi değildim"

İlk yarıdaki performansını değerlendiren Atalay Babacan, şunları söyledi:

"Ligin başında çok iyi değildim. Sonradan takıma alıştıkça daha iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Bu sezon Adanaspor'da ligi en iyi şekilde bitirmek istiyorum. Şu an tek düşüncem elimden geleni yapıp, takımıma katkı sağlamak. Celil Yüksel'le Galatasaray 21 Yaş Altı Takımı'da şampiyon olduğumuzda, yine önlü arkalı beraber oynuyorduk. Sevdiğim bir arkadaşım. Birbirimizi tanımamızın avantajı oluyor. Birbirimizi tanıyoruz ve tamamlıyoruz."

Genç oyuncu, Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda yer aldığı için de mutlu olduğunu dile getirdi. Milli takımın bütün alt yaş gruplarında oynadığını anlatan Atalay, "Bir tek Ümit Milli Takım kalmıştı. Bunu da başardığım için sevinçliyim. Kampa katılacağım. Önümüzde Avrupa Şampiyonası grup eleme maçları var. Eleme maçlarında oynamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Futbol Federasyonu, Atalay Babacan, Galatasaray, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanasporlu futbolcu Atalay Babacan: 'Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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