Adanasporlu futbolcular Süper Lig'e yükseleceklerine inanıyor - Son Dakika

Adanasporlu futbolcular Süper Lig'e yükseleceklerine inanıyor

13.11.2020 11:09
Adanasporlu futbolcular Süper Lig'e yükseleceklerine inanıyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un futbolcuları, sezon sonunda doğrudan Süper Lig'e yükselecekleri inancına sahip.Adanasporlu futbolculardan Hakan Çinemre, Serhat Tunç ve Cenk Alptekin, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, sezon sonu Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdiler.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un futbolcuları, sezon sonunda doğrudan Süper Lig'e yükselecekleri inancına sahip.

Adanasporlu futbolculardan Hakan Çinemre, Serhat Tunç ve Cenk Alptekin, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, sezon sonu Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inandıklarını dile getirdiler.

Ligin 8'inci haftasında Balıkesirspor'u 3-0 yenerek moral bulan, ardından Menemenspor'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maçı ertelenen turuncu-beyazlılar, milli müsabakalar için verilen araya erken girdi. Maç eksiğiyle 12 puanı bulunan ve 10'uncu sırada yer alan Adanaspor, erken girdikleri milli maç arasını kamp havasında geçiriyor.

Hakan: "Adanaspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz"

Sezon başında Süper Lig ekibi Göztepe'den Adanaspor'a transfer olan 26 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Çinemre, takımda iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu söyledi.

Teknik direktör Yunus Murat Ceylan yönetiminde maçlara iyi hazırlandıklarını anlatan Hakan, şöyle konuştu:

"TFF 1. Lig'e en az 10-15 takım Süper Lig'e çıkma umuduyla başlar. Tabii biz de onlardan biriyiz ama biz bu işin daha ciddi boyutundayız. Bu sene iyi hedefler koyduk. Bu hedef doğrultusunda gidiyoruz. Her maçın ciddiyetini biliyoruz. Adanaspor'a layık şekilde sahaya çıkıyoruz. İnşallah sezon sonunda Adanaspor'u tekrar Süper Lig'de görmek istiyoruz. Seri galibiyetler alarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Hakan, Göztepe'den Adanaspor'a gelmeden önce birçok takımdan teklif aldığını belirterek, "Ben Adanaspor'u hiçbir zaman TFF 1. Lig kulübü olarak görmedim. Buraya hem kendim hem Adanaspor için en iyi işleri yapmaya geldim. İnşallah sezon sonunda bunun meyvesini alacağız." dedi.

Serhat: "Çocukluk hayalim Süper Lig'de oynamak"

Adanaspor altyapısında yetişen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Tunç, takıma birçok yeni isim katılmasına rağmen uyum sürecini çabuk atlattıklarını ifade etti.

Yakaladıkları uyumu sahaya yansıtmak istediklerini vurgulayan Serhat, "Son 2 maçta oynama şansı buldum. Adanaspor altyapısından yetiştiğim bir takım. Bu camiaya yakışır şekilde mücadele etmek istiyorum. Çocukluk hayalim Süper Lig'de oynamak. Bunu Adanaspor forması altında gerçekleştirmek için çok çalışıyorum. Forma rekabeti takımın yararına bir durum. Bu bizi ileriye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Cenk: "Adanaspor'un başarısına odaklandım"

Sezon başında Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımından transfer edilen savunma oyuncusu Cenk Alptekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini, kendisinin de yaklaşık 9 ay futboldan uzak kaldığını aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası maçıyla formasına kavuştuğunu dile getiren Cenk, şunları kaydetti:

"Oynadığım bölgede tatlı bir rekabet var. Hangimizin oynayacağına hocamız karar veriyor. İyi olan oynayacak. Önemli olan Adanaspor'un başarısı ve ben de buna odaklandım. Burada elimden geldiği kadar mücadele edip, iyi bir sezon geçirerek önüme bakmak istiyorum. Kendimi burada göstermem lazım. Fenerbahçe'de iyi bir kadro kuruldu. Şu an değil ama ileride inşallah Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. Hedefim burada kendimi geliştirip, Avrupa'da oynamak. Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Her futbolcu milli takımda oynamak ister, ben de o formayı giymek istiyorum. İyi gidiyoruz. Daha da çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda Adanaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız."

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Serhat Tunç, Adanaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adanasporlu futbolcular Süper Lig'e yükseleceklerine inanıyor - Son Dakika Spor


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