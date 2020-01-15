Adanasporlu Riop: "Sahada elimden geleni yapacağım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanasporlu Riop: 'Sahada elimden geleni yapacağım' - Son Dakika Spor

Adanasporlu Riop: "Sahada elimden geleni yapacağım"

15 dakika önce

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Amidou Diop, "Sahada bulunduğum süre boyunca elimden geleni yapacağım" dedi.

Adanasporlu Riop:

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Amidou Diop, "Sahada bulunduğum süre boyunca elimden geleni yapacağım" dedi.


Adanaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Diop, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Destek olan herkese teşekkür ederim. Adanaspor için sahaya çıkacağım ve sahada yüzde yüzümü vereceğim. İkinci yarıya çok güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sahada bulunduğum süre boyunca elimden geleni yapacağım" diye konuştu. - ADANA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
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