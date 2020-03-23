Adanasporlu taraftarlardan yaşlılara destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Adanasporlu taraftarlardan yaşlılara destek - Son Dakika Spor

Adanasporlu taraftarlardan yaşlılara destek

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'un taraftarları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara temizlik ve gıda malzemesi yardımında bulundu.

Adanasporlu taraftarlardan yaşlılara destek, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekibi Adanaspor'un taraftarları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara temizlik ve gıda malzemesi yardımında bulundu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarına İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kısıtlama getirildi. Adanaspor taraftarları, sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Taraftarlar, ıslak mendil, sıvı sabun, kolonya, eldiven ve maske ile makarna, un ve hazır çorba bulunan paketleri yaşlıların evlerine giderek verdi.

Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle ilgili bilgiler veren taraftarlar, "Gündemde olan koronavirüs salgını nedeniyle bakanlıklarımızın uyarılarına istinaden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evde kalmaları için biz de onlara yardım etmek istedik. Steril bir şekilde içerisinde ıslak mendil, sıvı sabun, kolonya, eldiven ve maske; makarna, un ve hazır çorba bulunan paketleri teslim ettik. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak ve bu tür konularda yardıma koşmak adına platform olarak biz de devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarların evlere ihtiyaç malzemesi dağıtması

Bir taraftarın açıklaması

(Haber-Kamera: Ertan KUTLUANA/ADANA, DHA)


Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:41 Kaynak: DHA

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