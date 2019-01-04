Son Dakika Haberleri: Adapazarı Bakan Akar'dan Tank Palet Fabrikası'nda İnceleme

Adapazarı Bakan Akar'dan Tank Palet Fabrikası'nda İnceleme

56 dakika önce

Bakan Akar'dan Tank Palet Fabrikası'nda inceleme (2)HULİSİ AKAR İŞÇİLERİN HAKLARI ELİNDEN ALINMAYACAKMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özelleştirme kapsamına alınan Tank Palet'te yaptığı inceleme sonrası açıkama yaparak işçilerin özlük haklarının elinden alınmayacağını söyledi.

Bakan Akar'dan Tank Palet Fabrikası'nda inceleme (2)

HULİSİ AKAR İŞÇİLERİN HAKLARI ELİNDEN ALINMAYACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özelleştirme kapsamına alınan Tank Palet'te yaptığı inceleme sonrası açıkama yaparak işçilerin özlük haklarının elinden alınmayacağını söyledi.

1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nda bulunan Tank Palet Fabrikası'nda ki incelemelerinin ardından Sakarya Valiliği'ne gelen Bakan Akar ve beraberindek heyet buradaki makam odasında basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yaklaşık bin işçinin çalıştığı askeri fabrikanın özelleştirilmesiyle ilgili yapılan görüşme sonrası Valilik binası önünde basın açıklaması yapan Hulusi Akar, özelleştirmenin gerçekleşeceğini ancak işçilerin özlük haklarına herhangi bir zarar gelmeyeceğini söyledi.

Bakan Akar,Gerekli görüşmeyi yaptık. Orada faaliyetlerle ilgili gerekli açıklamaları dile getirdik. Biraz önce sayın valimizi ziyaret ettik. Kendileriyle görüştük, her şey planlandığı gibi ilerliyor. Dolayısıyla işçilerimizin rahat olması lazım. Çalışanlarımızın, mühendislerimizin, askerlerin bölge halkının rahat olması lazım. Herhangi bir sorun yok, her şey ülkenin yararına olacak şekilde. Orada çalışanların hakları hukuku gözetilecek şekilde. Orada çalışanların özlük haklarına herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde faaliyetlerimiz sürüyor. Kazasız belasız bitireceğiz inşallah dedi.

Bakan Akar, konuşmasının ardından Sakarya Valiliği'nden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:18 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Güncel
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