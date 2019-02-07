Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler

AK Parti Adapazarı
Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve teşkilat mensuplarıyla seçim çalışmalarını sürdüren Işıksu, Adapazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.
Kooperatif Başkanı Hayri Balaban
'la sohbet eden Işıksu, esnaf ve sanatkarları her zaman desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, "Ticaret şehri Adapazarımızın potansiyelini hep birlikte değerlendirmek istiyoruz. Esnaf, bizim kültürümüzde çarşılarımızın, mahallelerimizin ağabeyidir, Adapazarımızın mayasıdır. Teveccüh ve desteklerine layık olmak için gayretle çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Işıksu, ÇEK 2 İşhanı ve Demircioğlu Pasajı esnafını da ziyaret ederek, sıkıntı ve talepleri dinledi.
Adapazarı Yenikent
Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin mefruşat ve çini el sanatları sergisini de gezen Işıksu, kadınların sosyal projelerde yer almasını sağlayacak çalışmalara destek olmak istediklerini kaydetti.
Tepekum Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Işıksu, güzel günler için hep birlikte çalışacaklarını dile getirdi.