Son Dakika Haberleri: Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler

Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler

1 saat önce

AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler, System.String[]
AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve teşkilat mensuplarıyla seçim çalışmalarını sürdüren Işıksu, Adapazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kooperatif Başkanı Hayri Balaban'la sohbet eden Işıksu, esnaf ve sanatkarları her zaman desteklemeyi hedeflediklerini belirterek, "Ticaret şehri Adapazarımızın potansiyelini hep birlikte değerlendirmek istiyoruz. Esnaf, bizim kültürümüzde çarşılarımızın, mahallelerimizin ağabeyidir, Adapazarımızın mayasıdır. Teveccüh ve desteklerine layık olmak için gayretle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Işıksu, ÇEK 2 İşhanı ve Demircioğlu Pasajı esnafını da ziyaret ederek, sıkıntı ve talepleri dinledi.

Adapazarı Yenikent Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin mefruşat ve çini el sanatları sergisini de gezen Işıksu, kadınların sosyal projelerde yer almasını sağlayacak çalışmalara destek olmak istediklerini kaydetti.

Tepekum Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Işıksu, güzel günler için hep birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:30 Kaynak: AA

Balaban, Mutlu Işıksu, Adapazarı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Vekil Ağar, AK Parti'nin Elazığ'da Başkan Adayını Geri Çekeceği İddialarına Cevap Verdi CHP'nin İlk ve Tek Başörtülü Adayı, 19 Yaşındaki Hilal Ülkü Türedi Oldu

Katar Ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 18:54:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]