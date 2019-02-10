Son Dakika Haberleri: Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler

Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler

1 saat önce

AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler, System.String[]
AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve teşkilat mensuplarıyla seçim çalışmalarını sürdüren Işıksu, Irak Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Sakarya Şubesi'nin düzenlediği toplantıya katıldı.

Işıksu, Adapazarı'nın huzur ve kardeşlik şehri olduğunu vurgulayarak, "Mazlum kardeşlerimiz esenliklerle buluşsun istiyor, onların huzur coğrafyalarında yaşamasını arzu ediyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle her zaman çeşitli kurum ve kuruluşlar vesilesiyle iletişim halindeyiz. Sınırlar vardır, illaki de olacaktır ama bizim gönlümüzde sınırlar yoktur. Kültürlerarası iletişimler artsın istiyor, bu doğrultuda yapılan tüm çalışmalara destek olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun, Sakarya Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı (SAKVA) Genel Müdürü Mehmet Ersöz, Sakarya Emlak Komisyoncuları ve Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Erol Maden'i ziyaret eden Işıksu, paydaş kurumlarla iş birliğini kuvvetlendirerek, ilçeye hizmet etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

AK Parti İl Kadın Kolları'nın düzenlediği "İlçemde Sohbet Saati Adapazarı" etkinliğine de katılan Işıksu, daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki esnafı ziyaret etti.

Işıksu, Adapazarı esnafının, sosyal dayanışma, toplumsal doku, helal kazanç, birlik ve bereketin teminatı olduğunu belirterek, hep birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Öykü ve deneme yazarı Necati Mert'i de ziyaret eden Işıksu, son olarak Turnadere Solaklar ve Bileciler sakinleriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:33 Kaynak: AA

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