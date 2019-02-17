Son Dakika Haberleri: Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler

Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler

1 saat önce

AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler, System.String[]
AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve teşkilat mensuplarıyla seçim çalışmalarını sürdüren Işıksu, STK, esnaf ve mahallelilerle bir araya geldi.

STK, esnaf ve mahallelilerle bir araya gelen Işıksu, hedeflerinin şehrin ekonomik yaşamını daha da ileriye taşımak olduğunu belirtti.

Işıksu, Adapazarı'nın kalbi olan ticari çarşıların dinamizm kazanma sürecini esnafla başlatmak ve kentin ekonomik yaşamını daha da ileriye taşımak istediklerini belirterek, "Adapazarı'mızın ticari merkezlerini canlandıracak çalışmalar yapmayı hedefliyor, şehrimizin kalbi olan ticari çarşılarımızın dinamizm kazanma sürecini esnafımızla birlikte başlatmak ve şehrimizin ekonomik yaşamını daha da ileriye taşımak istiyoruz. Esnafımızla her zaman istişare edeceğimizin sözünü veriyoruz." dedi.

Işıksu, her kesime yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirtirken, kadınların sosyal yaşama katılımını artıracaklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Mutlu Işıksu, AK Parti, Adapazarı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taşları Yerinden Oynatacak Öneri! AK Parti ile MHP Birleşsin, Adı CİP Olsun AK Partili Aday Konuşurken "Babo Bu Adam 5 Yıl Önce Neredeydi?" Deyip Kıyafetini Yırttı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, Öğrenci Evinde Menemen Yaptı Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 17:55:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]