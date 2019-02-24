Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan Ziyaretler

AK Parti Adapazarı
Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu
, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve teşkilat mensuplarıyla seçim çalışmalarını sürdüren Işıksu, Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.
Amaçlarının Adapazarı'na hizmet etmek olduğunu ifade eden Işıksu, "Ayrım gözetmeden eşit yaklaşma iradesini sürekli olarak ortaya koyan bir anlayışla Adapazarı'mızın her noktasının ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetler sunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Ziyaretleri kapsamında pasaj esnafını ziyaret eden Işıksu, esnafın başarısının önemine dikkati çekerek, "Adapazarımızda başarının, esnafımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan hizmetleri hayata geçirmekle geleceğini iyi biliyoruz. Esnafımızla her zaman birlikte olmayı, nesiller sonra dahi yararlanılacak kalıcı hizmetleri Adapazarımıza kazandırmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.
Işıksu, daha sonra Kızılay Sakarya
Şubesi ve Yerel Kültür Derneği Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Yerel kültürün gelişimine katkı sağlayan çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Işıksu, "İlçemiz kültürel zenginliklere sahip, sevgi ve kardeşlik coğrafyasıdır. Yerel kültürümüzün ihyası, ruhu ve muhteviyatı itibarıyla gelecek nesillere aktarılması için yapılacak çalışmalara destek olmayı hedefliyor, kültürel zenginlikleri ve katılımcılığı esas alan bir yönetim anlayışıyla çalışmak istiyoruz." dedi.