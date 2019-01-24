Adapazarı Belediye Başkan Adayı Işıksu'dan MHP'ye Ziyaret

AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar'ı ziyaret etti.

AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar'ı ziyaret etti.



AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve yönetimiyle Akar'ı ziyaret eden Işıksu, Adapazarı'nda ittifak birliğinin gösterilmesini ve kardeşlik örneğinin sergilenmesini çok önemsediklerini belirtti.



Bunun bir seçim ittifakı olmadığını vurgulayan Işıksu, "Ülkemiz, şehirlerimiz için hep birlikte, omuz omuza çalışma ittifakıdır, buna yürekten inanıyorum. Devletimizin ve milletimizin bekası için adaylar gösterilmeden evvelki düşüncelerin hepsi geride kaldı. İnşallah büyük gayretle hep birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



İstişare kanallarını her daim açık tutacaklarının altını çizen Işıksu, şunları kaydetti:



"Cumhur İttifakı'nın Adapazarı adayı olarak bu ruha yakışır şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğimizden hemşehrilerimizin emin olmasını arzu ediyoruz. 7 gün 24 saat istişare halinde olmak, bizim için çok kıymetli ve önemlidir. Adapazarımız'da ikamet eden tüm vatandaşlarımıza ulaşmak için gece gündüz çalışacak ve kapı kapı dolaşacağız. Allah nasip eder ve milletimiz bize görev verirse hizmet dönemimizde de ittifak ruhuna uygun şekilde çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. MHP teşkilatı başkanlarımıza ve tüm üyelerine ilgi ve destekleri için çok teşekkür ediyorum."



"Projelerimiz ve fikirlerimizle sizlere destek vereceğiz"



MHP İl Başkanı Akar da Cumhur İttifakı'nın AK Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Işıksu'nun başarılı bir çalışma dönemi olacağına inandığını belirtti.



Işıksu'yu çok disiplinli ve çalışkan biri olarak bildiklerini ifade eden Akar, "İnşallah Adapazarı Belediyesi Başkanı olarak ittifak hukukuna uygun biçimde çalışacaksınız. Adapazarı için bu bir kazanım olur. Projelerimiz ve fikirlerimizle sizlere destek vereceğiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bizlere talimatı önümüzdeki seçimde alacağımız oy oranını, son seçimlerde ittifakın aldığı oy oranının üzerine çıkarmaktır. Yerel birliğimizi güçlendirirsek, genelde de bu birlik, beraberlik daha da kuvvetlenmiş olur ve vatanımıza hizmet etmiş oluruz. Cumhur İttifakı'nın kurduğu sistem olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bizim için çok önemlidir ve meşruiyetini tartışılır hale asla getirmeyiz. Dertleri seçim değil, meşruiyet tartışmaları olanlara fırsat vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Işıksu, daha sonra MHP Adapazarı İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak ve yöneticileriyle de bir araya geldi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız

Emekliye Müjde: Maaşlara Bir Zam Daha Geliyor

Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti

24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor