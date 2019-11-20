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Adapazarı Belediyesi Çocuk Hakları Sokağı açılışa hazır

6 saat önce

Adapazarı Belediyesi Çocuk Hakları Sokağı'nda çalışmalar tamamlandı.

Adapazarı Belediyesi Çocuk Hakları Sokağı açılışa hazır, System.String[]

Adapazarı Belediyesi Çocuk Hakları Sokağı'nda çalışmalar tamamlandı.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şeker Mahallesi'ndeki Barış Manço Parkı'nın yanında bulunan Çocuk Hakları Sokağı'nın resmi açılışının ara tatil sonrasında yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, oyun oynamanın en temel çocuk haklarından biri olduğunu söyledi.

Çocukların oyun oynarken merak ettiğini, araştırdığını, eğlendiğini, paylaştığını, kendini ifade ettiğini, deneyimlediğini ve öğrendiğini belirten Işıksu, şunları kaydetti:

"Çocuğun hareket etme biçimi olan oyun, ona fiziksel gelişimi için ortam sunarken, problem çözme ve sosyalleşme gibi bilişsel becerilerinin gelişmesine de yardımcı olur. Çocuğun kendisini iyi hissetmesi, mutlu olmasını sağlayan oyun, aynı zamanda çocuğun mental gelişimine de katkı sağlar. Bizler de çocuklarımız için Çocuk Hakları Sokağı'nı hayata geçirdik ve Dünya Çocuk Hakları Günü'ne sokağımızı yetiştirdik."

Işıksu, projenin resmi açılışının ara tatilden hemen sonra yapılmasının planlandığını bildiren Işıksu, "Çocuklar bizim bugünümüz ve geleceğimizin teminatı. Tüm çocuklarımızın 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Mutlu Işıksu, Adapazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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